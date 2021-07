Incidente sulla A29 in svincolo Capaci, 48enne travolto: è grave

L’uomo si trova ricoverato in ospedale a Villa Sofia in gravi condizioni dopo essere stato investito all’altezza dello svincolo di Capaci alle due di notte

Un uomo di 48 anni si trova ricoverato in ospedale a Villa Sofia a Palermo in gravi condizioni dopo essere stato investito in autostrada sulla Palermo-Mazara del Vallo all'altezza dello svincolo di Capaci.

La vicenda

Era insieme alla famiglia, alle due di notte ha parcheggiato l'auto e ha attraversato la carreggiata mentre sopraggiungeva una vettura che lo ha investito. L'automobilista per cercare di evitarlo è finito contro il guard-rail. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi. Gli agenti della polstrada stanno cercando ancora di comprendere cosa sia successo e perché l'uomo ha cercato di attraversare l'autostrada.