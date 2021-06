Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella distribuzione dei nuovi casi registrati Catania registra 15 positivi, mentre Messina risulta essere Covid free con zero casi ed Enna la sfiora con un solo positivo. Questi gli altri dati per provincia: Palermo otto, Siracusa otto, Trapani 10, Ragusa 10, Agrigento 11 e Caltanissetta quattro

9:07 - Capodelegazione G20 Catania positivo a variante Delta

Il capo delegazione del governo indonesiano risultato positivo a Catania prima di partecipare alle riunione ministeriale del G20 ha la variante Delta. Il sequenziamento del virus è stato effettuato nel laboratorio di analisi del Policlinico universitario etneo. La notizia, riportata dal quotidiano La Sicilia, è stata conferma dal direttore dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, Franco Luca. Il paziente è stato sottoposto alla terapia con monoclonali nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro dove è ricoverato in via precauzionale. I sei componenti del suo staff sono risultati negativi anche al secondo tampone, questa volta rapido, ma si è in attesa di quello molecolare. I sei sono stati trasferiti in isolamento in un covid hotel dalla provincia. Il caso di positività al Covid è stato scoperto grazie a un preciso protocollo di prevenzione attuato per il G20 ministeriale Istruzione e Lavoro del 22 e 23 giugno scorsi a Catania che ha permesso di accertarlo prima che il capo delegazione entrasse in contatto con gli altri partecipanti alle riunioni.



Sono 67 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.632 tamponi processati, con un'incidenza che scende allo 0,6%. Le vittime sono sei e il totale dei morti è 5.963. Il numero degli attuali positivi è di 4.431 con una diminuzione di 322 casi. I guariti sono 383. Negli ospedali i ricoverati sono 198, quelli nelle terapie intensive sono 23. Nella distribuzione dei nuovi casi registrati Catania registra 15 positivi, mentre Messina risulta essere Covid free con zero casi ed Enna la sfiora con un solo positivo. Questi gli altri dati per provincia: Palermo otto, Siracusa otto, Trapani 10, Ragusa 10, Agrigento 11 e Caltanissetta quattro.