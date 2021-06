Incendio in provincia di Ragusa: distrutti ettari di bosco

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto, nella serata di ieri, boschi e colture nella zona tra Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Le fiamme si sono levate altissime nella zona di contrada Passione, dove c'è un'area boschiva, in contrada Gucciardo, Pezzi Cugni e Paraspola. Per tutta la serata i Canadair hanno sorvolato il cielo della zona boschiva per cercare di domare le fiamme. Con loro, anche gli agenti della forestale e i vigili del fuoco. A tarda sera l'incendio è ripreso in una zona boschiva di competenza della Forestale.

Rogo domato

Solo all'alba le fiamme sono state definitivamente domate. Sono andati distrutti alcuni casolari, un'abitazione e parecchi ettari coltivati a uliveto. Le fiamme avrebbero interessato una zona di circa 300/350 ettari, ma la stima è ancora approssimativa.