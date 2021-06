Incidente sul lavoro ad Avola: operaio morto, un altro rimasto ferito

Un 45enne è deceduto in un cantiere edile in via Caldarella, posto sotto sequestro dalla procura di Siracusa. L’uomo ferito è stato invece trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato il crollo di un ballatoio di un'abitazione privata dove sono in corso dei lavori