Spaccio di droga nel Palermitano: arrestati un 18enne e una 32enne

Per il più giovane, il giudice ha deciso la detenzione in carcere: per la donna è scattato invece l’obbligo di dimora

Un diciottenne e una giovane di 32 sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Carini con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Gli arresti sono stati convalidati dal gip. Per il 18 enne il giudice ha deciso la detenzione in carcere. Per la donna è scattato l'obbligo di dimora.

Gli arresti

Il giovane di 18 anni R.C. è stato sorpreso, secondo i militari a Cinisi mentre passava una dose di cocaina. In casa sono stati trovati 52 grammi di cocaina, e vario materiale per il taglio ed il confezionamento e oltre 1.600 euro in contanti. Una giovane di 32 anni R.V. di Carini invece è stata arrestata perché in casa sono stati trovati 600 grammi di marijuana e una pianta di cannabis.