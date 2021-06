Venti esemplari di tonno rosso sequestrati a Sciacca

Il trasgressore è stato sanzionato per 2.660 euro. I tonni sono stati sequestrati e saranno distrutti in quanto dichiarati non idonei al consumo dai veterinari dell'Asp di Agrigento

Venti esemplari di tonno rosso, per un totale di 750 chili corrispondenti a un valore di 7.500 euro, sono stati sequestrati dai carabinieri e dalla Guardia costiera di Sciacca, in provincia di Agrigento. I tonni sono stati trovati all'interno di un furgone frigo di proprietà di una pescheria di Mazara del Vallo fermato per un controllo. Il conducente non è stato in grado di fornire alcun tipo di documentazione sulla tracciabilità del prodotto né di giustificare il permesso di pesca. Il trasgressore è stato sanzionato per 2.660 euro. I tonni sono stati sequestrati e saranno distrutti in quanto dichiarati non idonei al consumo dai veterinari dell'Asp di Agrigento.

Il tonno rosso è una specie ittica tutelata sia a livello comunitario che internazionale, e la sua cattura è vincolata ad un preciso piano di contingentamento e al possesso di apposite "quote" per la pesca.