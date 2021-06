Due cittadini di origini nigeriane, di 30 e 26 anni, residenti a Custonaci, sono stati arrestati per tentativo di omicidio dai carabinieri di Trapani. Durante una lite, avrebbero aggredito un collega 39enne in una cantina vitivinicola del comune di Valderice, colpendolo alla testa prima con una pietra, e poi con una zappa. L’uomo è stato portato in ospedale. I due indagati sono in carcere.