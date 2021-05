I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno impiegato sei ore per domare il rogo

Un incendio è divampato ieri sera in località San Calogero a Lipari. Le fiamme si sono propagate nelle zone di Ghiastro fino a Zimmi, per circa due ettari. Bruciati diversi alberi di ulivo secolari. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno impiegato sei ore per domare il rogo. Sono state avviate indagini dai carabinieri.