Vittoria, furti d'auto in serie: sgominata banda

La polizia di Vittoria e la squadra Mobile di Ragusa hanno arrestato i componenti di una banda accusata di avere commesso una serie di furti di auto tra settembre e novembre del 2019.

I reati

I resti contestati sono furto aggravato in concorso, ricettazione in concorso, riciclaggio e illecita detenzione e porto di armi in concorso. Cinque le persone arrestate, una di loro già detenuta. In un capannone sono state trovate alcune delle auto rubate, in parte smontate, una spada della lunghezza di 100 centimetri, cinque cartucce calibro 38, una carabina ad aria compressa calibro 4,5. Per i furti, i ladri utilizzavano un centralina per la decodifica delle chiavi di accensione delle vetture. I cinque rivendevano poi ai ricettatori sia le auto sia i pezzi di ricambio. A conclusione delle indagini gli agenti hanno eseguito gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip di Ragusa.