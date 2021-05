Vittoria, giovane di 22 anni aggredito e ferito: indagini

Un giovane di 22 anni è stato ferito gravemente con cocci di bottiglia, ieri a tarda sera, in via Roma a Vittoria, in provincia di Ragusa. Da quanto trapela, è stato soccorso e portato all'Ospedale Guzzardi di Vittoria dove è stato operato.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di una lite tra due braccianti agricoli di origine tunisina. La vittima ha perso molto sangue ma oggi, probabilmente sarà dimessa.