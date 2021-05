Marsala, incendio distrugge storico chiosco vendita panini e panelle

Un incendio, probabilmente doloso, ha distrutto nella notte uno dei più noti chioschi per la vendita di panini e panelle di Marsala, sito in via Giovanni Falcone, nel quartiere popolare Sappusi, a nord del centro storico, di fronte al Liceo scientifico "Ruggieri" e al Liceo psicopedagogico e linguistico "Pascasino". Il rogo è divampato intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in circa mezz’ora sono riusciti a spegnere le fiamme. "Per me, è un danno enorme”, le parole del titolare dell’attività, conosciuto in città come “Franco panelle”. Il chiosco era attivo da oltre trent'anni. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.