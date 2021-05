Vittoria, furti in appartamento: due arresti in flagranza

Furto in appartamento sventato nella notte a Vittoria, in provincia di Ragusa. La polizia ha arrestato un giovane di 26 anni e un tunisino di 32 anni colti in flagrante mentre cercavano di entrare in una casa.

La vicenda

I due si erano arrampicati riuscendo a raggiungere il balcone dell'appartamento. Una telefonata ha avvertito la polizia e la volante ha colto sul fatto i due malviventi. Il tunisino faceva da palo all'esterno, il complice era già entrato nell'appartamento.