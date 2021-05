Messina, ruba bancomat e fa shopping: arrestato

Il cliente di uno studio dentistico ha approfittato di un momento di distrazione della segretaria del medico per impossessarsi del portafogli che la donna teneva in borsa. Dopo aver preso i due bancomat presenti nel portafogli, il 30enne non ha perso tempo e, nell'arco di un'ora, ha effettuato diversi acquisti per un totale di circa 140 euro.

L'arresto

Rintracciato dai poliziotti, l'uomo ha negato ma la sua responsabilità è stata confermata dalle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza degli esercizi commerciali in cui sono stati effettuati gli acquisti. La polizia ha trovato il portafogli e le due carte bancomat di cui l'uomo si era già disfatto. L'indagato è ai domiciliari.