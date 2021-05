Palermo, lavoratori Blutec protestano davanti sede presidenza Regione

È in corso davanti Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, una manifestazione da parte dei lavoratori della Blutec e dell'indotto. In piazza, questa mattina, sono scese circa 400 persone, che stanno bloccando la circolazione. "Umiliati e derubati, Termini Imerese non deve morire. Politici siciliani aiutateci, ci sono 1000 famiglie disperate non abbandonateci", è lo striscione esposto davanti al portone di accesso presidiato dalle forze dell'ordine. Fim Fiom e Uilm hanno chiesto un incontro al governatore Nello Musumeci. I sindacati temono la bocciatura del piano dei commissari di Blutec da parte del Mise e il conseguente licenziamento collettivo dei lavoratori, che hanno la cassa integrazione in scadenza. Al presidio prendono parte anche alcuni sindaci e amministratori dei comuni riuniti nel Comitato che lotta a fianco dei lavoratori.