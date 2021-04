Auto in fiamme nella notte a Palermo: ipotesi incendio doloso

Il rogo è stato appiccato nella zona di via Leonardo da Vinci. Sono in corso indagini per risalire al proprietario del veicolo e verificare se sia stato rubato e utilizzato per compiere qualche crimine

Un incendio, quasi certamente doloso, ha distrutto nella notte una Fiat 500 in via Salvatore Sangiorgi, nella zona di via Leonardo da Vinci, a Palermo. Secondo i residenti, l'auto era stata parcheggiata pochi minuti prima e poi è stata data alle fiamme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Sono in corso indagini per risalire al proprietario dell'auto e verificare se sia stata rubata e utilizzata per compiere qualche crimine.