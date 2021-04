Cocaina nascosta in cucina, arrestato per la terza volta a Pozzallo

Nell’abitazione del 45enne, i carabinieri hanno trovato 130 grammi di stupefacente e tremila euro in contanti. L’uomo era già finito in manette lo scorso dicembre e a seguito dell’operazione Bronx nel 2019

Un uomo di 45 anni, S.G., è stato arrestato dai carabinieri a Pozzallo dopo essere stato sorpreso con 130 grammi di cocaina in cucina. Nell’abitazione i militari hanno trovato anche tremila euro in contanti. Si tratta del terzo arresto per il 45enne, già finito in manette per droga lo scorso dicembre e anche nel 2019 a seguito dell'operazione Bronx, che lo aveva portato ai domiciliari. L’uomo, che aveva tra i suoi clienti anche alcuni spacciatori, è stato condotto in carcere a Ragusa.