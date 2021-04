Cento chili di materiale per botti in casa, arrestato a Palermo

L'uomo in parte produceva e in parte acquistava all'ingrosso i fuochi per rivenderli e rifornire in modo illegale le feste rionali

Un dipendente pubblico incensurato aveva in casa 100 chili di materiale esplodente (con 30 chili di massa attiva) per realizzare fuochi d'artificio. L'ha scoperta la polizia nel corso di perquisizioni nei quartieri popolari di Villaggio Santa Rosalia e nella zona di Villa Tasca, tra corso Calatafimi e via Pitrè.

Le indagini

Secondo quanto accertato dai poliziotti, l'uomo in parte produceva e in parte acquistava all'ingrosso i fuochi, per rivenderli e rifornire in modo illegale le feste rionali. L'uomo è stato arrestato e il materiale sequestrato.