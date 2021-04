Marsala, nella notte squarciate le ruote di 15 auto dei vigili urbani

I mezzi erano parcheggiati in strada davanti al Comando di via Ernesto del Giudice. Si tratta di buona parte dei veicoli in dotazione alla polizia municipale

Vandalizzata nella notte buona parte delle auto in dotazione alla polizia municipale di Marsala. Le ruote di 15 veicoli, su un totale di 20, parcheggiati davanti al Comando di via Ernesto del Giudice, sono state squarciate. Le auto si trovavano in strada perché il garage dove venivano ricoverate è stato dichiarato inagibile. Gli unici mezzi non danneggiati sono stati quelli parcheggiati nel raggio d'azione delle telecamere di video-sorveglianza.

Il sospetto è che l'atto vandalico sia collegato ai "Daspo" inflitti di recente a una decina di parcheggiatori abusivi o alla scoperta e al sequestro di alcune discariche abusive.