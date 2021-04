Kalsa, morto Chiluzzo re del pane e panelle di Palermo

"Riposa in pace caro Nonno, porteremo il tuo nome con immenso orgoglio", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della panineria Chiluzzo

Si è spento a Palermo Nino Biondo, detto 'Chiluzzo', un'istituzione della città e del quartiere Kalsa dove dal 1943 gestiva la sua friggitoria/panineria. "Riposa in pace caro Nonno, porteremo il tuo nome con immenso orgoglio", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della panineria Chiluzzo con cui si dà notizia della morte. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte della cittadinanza per la perdita di "un pezzo di storia" di Palermo.