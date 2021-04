Migranti, sulla Open Arms bimba di 7 anni perde conoscenza. VIDEO

Ieri sera la Open Arms ha chiesto alle autorità italiane l'evacuazione medica urgente per una bimba di 7 anni che ha perso coscienza. "Il nostro team medico con Emergency sta prestandole le cure necessarie", fa sapere la ong.

La vicenda

La nave della ong spagnola si stava dirigendo verso il porto assegnato di Pozzallo in Sicilia con il suo carico di 219 migranti salvati, ma dopo aver segnalato l'emergenza a bordo ha invertito la rotta e per prudenza si è diretta verso la più vicina Lampedusa: infatti sono ben 56 i minori imbarcati, di cui 17 hanno meno di 10 anni (uno ha appena un anno) e 12 risultano non accompagnati; ci sono anche 13 donne, due in gravidanza.