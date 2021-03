Incidente stradale a Scoglitti, muore un ragazzo di 25 anni

Il furgoncino sul quale viaggiava, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi

Tragedia in provincia di Ragusa. Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a pochi chilometri da Scoglitti lunga la provinciale per Vittoria.

La dinamica

Il furgoncino sul quale viaggiava , per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo riportando traumi gravissimi. Polizia e ambulanza gli hanno prestato i primi soccorsi, ma per il giovane l'urto è stato fatale.