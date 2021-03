Eolie, delfini avvistati al largo dell'isola di Filicudi

Un branco di delfini è stato avvistato attorno all'isola di Filicudi, dove una decina di esemplari hanno girato attorno a un motoscafo. Allo show fuori programma ha assistito Monica Blasi, dell'associazione "Filicudi Wildlife Conservation". "Si tratta - spiega la biologa romana che nell'isola eoliana dirige un mini ospedale per delfini, tartarughe e capodogli - della Stenella Striata che è la specie di delfino più diffusa alle Eolie. La nostra associazione ha stilato un catalogo di stenelle sulla base delle foto effettuate dal 2009 ad oggi, che ha permesso di capire tanti aspetti sull'ecologia di questa specie". "Abita il mare aperto - aggiunge - ed è riconoscibile per la sua piccola dimensione e la livrea a strisce bianche e nere. Conosciuta, soprattutto, per la sua tendenza ad avvicinarsi alle imbarcazioni per sfruttarne la spinta o a surfare tra le onde".