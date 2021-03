L'uomo di 35 anni si è scontrato con un camion in contrada Pezze, in prossimità di un incrocio

Non ce l'ha fatta un uomo di 35 anni, Adriano Parisi, vittima ieri sera di un incidente stradale: in sella alla sua moto si era scontrato con un camion in contrada Pezze, in prossimità di un incrocio.

I soccorsi

Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza del 118, ma è poi deceduto in tarda serata al Guzzardi di Vittoria.