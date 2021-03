Ragusa, punta pistola da poligono contro poliziotto: arrestato

Un 32enne è finito in manette per minaccia a pubblico ufficiale e per la detenzione dell'arma solitamente utilizzata nei poligono

Aveva bloccato il traffico per una lite automobilistica e poi ha puntato contro una pattuglia della polizia, intervenuta per dirimere la questione, una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso. Questa è l'accusa contestato a un 32enne che è stato arrestato dagli agenti per minaccia a pubblico ufficiale e per la detenzione dell'arma solitamente utilizzata nei poligono.

La minaccia

L'uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, impugnando l'arma, avrebbe minacciato i poliziotti dicendo loro: "Ora ve lo dico io chi si deve spostare". Dopo l'arresto è stato posto ai domiciliari.