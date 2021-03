Sequestrati oltre due chili di droga, due arresti nel Palermitano

Grazie al cane antidroga Ron i carabinieri hanno trovato a Monreale un chilo e 650 grammi di hashish. Mentre a San Giuseppe Jato un 19enne è stato trovato in possesso oltre 800 grammi di marijuana

I carabinieri hanno arrestato due persone e sequestrato due chili e mezzo di droga. A Monreale (Palermo). Un pensionato di 62 anni, S.A. Palermitano, è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio. Grazie al cane antidroga Ron i militari hanno trovato un chilo e 650 grammi di hashish, suddiviso e 35 grammi di marijuana già divisa in dosi. A San Giuseppe Jato nel corso di un controllo stradale un ivoriano di 19 anni è stato invece trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. In casa sono stati trovati oltre 800 grammi di erba. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo.