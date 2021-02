Vittoria, scoperte due serre indoor di marijuana in villa: un arresto

I carabinieri hanno trovato e sequestrato due impianti per la coltivazione di 15 piantine nella stanza di una villa in aperta campagna

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Vittoria, in provincia di Ragusa, con l'accusa di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno trovato e sequestrato due impianti "indoor" per la coltivazione di 15 piantine di marijuana nella stanza di una villa in aperta campagna a lui in uso. Il giovane è stato arrestato e posto domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Ragusa.