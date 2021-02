Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 411 i nuovi positivi al Covid che si sono registrati ieri in Sicilia con 19.912 tamponi processati e una incidenza ferma al 2%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:19 - In Sicilia 411 nuovi casi su 19.912 tamponi

Sono 411 i nuovi positivi al Covid che si sono registrati ieri in Sicilia con 19.912 tamponi processati e una incidenza ferma al 2%. Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.999. Gli attualmente positivi sono 29.180. I guariti sono 1.119. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e per la prima volta scendono sotto quota mille: adesso sono 989; in calo anche i ricoveri in terapia intensiva: 143. La distribuzione nelle province vede Palermo con 143 casi, Catania 72, Messina 56, Trapani 24, Siracusa 33, Ragusa 20, Caltanissetta 48, Agrigento 14, Enna una.