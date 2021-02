Trovato un ordigno inesploso su un peschereccio nel porto di Siracusa

La bomba è stata lanciata sull'imbarcazione ormeggiata nei pressi di un distributore di carburante per i natanti. Sul posto sono giunti gli artificieri per recuperare l'esplosivo e farlo brillare

Un piccolo ordigno artigianale è stato lanciato su un peschereccio che si trovava ormeggiato al porto di Siracusa, vicino a un distributore di carburante per i natanti. Sul posto sono giunti gli artificieri per recuperare l'esplosivo e farlo brillare. Forse solo per una fortuita casualità la bomba non è esplosa. Gli agenti della polizia hanno sentito i pescatori in servizio sulla barca, gli investigatori hanno acquisiti anche le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, alle porte del centro storico, per cercare di individuare elementi utili.