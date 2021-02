Maltempo in Sicilia, forte vento e mare mosso: isolate le Eolie

Le Eolie sono isolate per il maltempo. Dai 15 gradi dei giorni scorsi si è scesi a 7 gradi per il forte vento che soffia da nord-nordovest ed il mare è molto mosso, forza 5-6. Fermi nei porti gli aliscafi e le navi. In mattinata alla volta di Milazzo è partito il traghetto Lippi della Siremar. La nave cisterna della Marnavi di Napoli si è riparata nella rada di Lipari. (LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)