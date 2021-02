Incidente a Monreale, auto si ribalta: ferita 40enne

È avvenuto questa mattina in via Provinciale, nella frazione di Pioppo. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo finendo poi contro un muro

Una donna è rimasta ferita dopo essersi ribaltata con la propria auto mentre percorreva via Provinciale a Pioppo, frazione di Monreale (Palermo). L'incidente, causato forse dall'asfalto bagnato dalla pioggia e in alcuni tratti reso insidioso dal ghiaccio, è avvenuto questa mattina nel centro della frazione. Secondo le prime ricostruzioni, la 40enne avrebbe perso il controllo del mezzo, una Citroën C3, mentre procedeva in discesa, in direzione di Monreale, finendo poi contro un muro. I sanitari del 118 hanno trasportato la donna all'ospedale Ingrassia, sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Pioppo e la polizia municipale.