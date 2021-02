Non crede che il figlio sia positivo e minaccia i medici: denunciata

La donna, che non riteneva attendibile il referto di positività del figlio di 8 anni, deve rispondere di violazione dell'isolamento domiciliare obbligatorio e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale

A Catania, una donna è stata denunciata dalla Polizia di Stato dopo che, insieme con il figlio di 8 anni positivo al Covid-19, si è recata presso l'Unità Speciale di continuità assistenziale (Usca) a minacciare i medici in quanto non riteneva attendibile il referto di positività del figlio. Ora deve rispondere di violazione dell'isolamento domiciliare obbligatorio e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.