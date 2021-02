Migranti, 90 vicino a Lampedusa. Alarm Phone: "Non lasciateli a mare"

Un'imbarcazione con 90 migranti in fuga dalla Libia, tra cui donne e bimbi, è alla deriva nei pressi di Lampedusa. Lo rende noto l'associazione umanitaria Alarm Phone, che nella notte aveva raccolto e rilanciato l'Sos quando i migranti erano in acque Sar maltesi: "Sono sopravvissuti alla notte - spiega l'associazione - e sono riusciti a muoversi lentamente verso nord. Sono vicini a Lampedusa, ma la barca è alla deriva. Malta e Italia devono agire ora. Non lasciateli a mare".

Soccorse 121 persone al largo della Libia

Un secondo gruppo di migranti alla deriva è stato segnalato da Alarm Phone. Si tratta di 110 persone su un gommone al largo della Libia: "L'acqua sta entrando nell'imbarcazione. Abbiamo allertato le autorità, le persone – sostiene l'organizzazione umanitaria - devono essere soccorse senza indugio".

Poco dopo, la nave 'Ocean Viking' di Sos Mediterranée ha annunciato di aver tratto in salvo 121 persone, tra cui 19 donne e 2 bambini piccoli, dopo aver avvistato all'alba di oggi un gommone alla deriva in acque internazionali, a 30 miglia da Al Khoms, in Libia. Alcuni migranti erano finiti in acqua. "Tutti ora sono al sicuro", afferma il team.