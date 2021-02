Faceva trasportare la droga alla figlia incinta, condannato a Siracusa

Un uomo di 41 anni è stato condannato al gip di Siracusa a 4 anni e 4 mesi di reclusione per spaccio di droga. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe affidato alla figlia minore e incinta dei carichi di droga da trasportare in auto in compagnia del fidanzato, alla guida del veicolo. In questo modo, sfruttando la gravidanza della giovane, avrebbe evitato i controlli.

L'arresto

Tuttavia, nel gennaio del 2018 il 41enne è stato arrestato dai carabinieri insieme ad altre nove persone, tra Floridia e Solarino, nel Siracusano. Grazie alle intercettazioni i militari riuscirono a individuare e bloccare l'auto. Due complici sono già stati condannati ad un anno e 2 mesi di reclusione ciascuno.