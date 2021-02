Omicidio Caccamo, autopsia non chiarisce cause di morte della 17enne

Non è stata decisiva l'autopsia sul corpo di Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta a Caccamo (Palermo) una settimana fa. L'esame è stato eseguito dal medico legale Alessio Asmundo. Per l'omicidio è indagato il fidanzato della ragazza, Pietro Morreale, che avrebbe assassinato la fidanzata e poi dato fuoco al cadavere.

"Corpo dilaniato"

Gli avvocati della vittima, Giuseppe Canzone e Sergio Burgio, dopo la conclusione degli accertamenti hanno fatto sapere che il corpo della giovane presentava vasti segni di bruciatura. "Un corpo dilaniato, come ha detto il gip", ha detto l'avvocato Canzone che ha assistito all'autopsia. "Dobbiamo attendere l'esito degli esami istologici per stabilire le cause della morte. Dall'esame sono emerse - ha affermato Manfredi Rubino, il consulente nominato dagli avvocati della difesa - gravi ustioni a livello del tronco, del viso e degli arti superiori e una parte degli arti inferiori. Non è ancora sufficiente per stabilire le cause del decesso, per capire cioè se ad uccidere la ragazza sia stato il fuoco. Roberta aveva la lingua protrusa che può presentarsi nei casi di strangolamento, ma non è certo che lo strangolamento sia la causa della morte". L'esame sul corpo di Roberta è iniziato alle 15 ed è stato