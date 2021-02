Ragusa, ha due chili di marijuana: arrestato

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Ragusa dai carabinieri perché aveva due chili di infiorescenze di marijuana confezionate in sacchetti termosaldati e pronte per la rivendita. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dai militari assieme ai seimila euro in contanti trovati in una masseria della campagne di Ragusa.

La ricostruzione dei fatti

La sostanza sequestrata, una volta rivenduta sul mercato, avrebbe fruttato non meno di 20mila euro. Portato in caserma, il 26enne non ha collaborato con i carabinieri che, su disposizione dell'autorità giudiziaria, lo hanno posto agli arresti domiciliari.