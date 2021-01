Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da oggi, per sottoporsi al tampone rapido nel drive in della Fiera del Mediterraneo di Palermo, sarà obbligatorio registrarsi al seguente link: https://www.oldmcl.it/regfiera/.

Intanto, ieri in Sicilia ci sono stati 994 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:26 - Obbligo di registrazione per test in drive in a Palermo

Da oggi, per sottoporsi al tampone rapido nel drive in della Fiera del Mediterraneo di Palermo, sarà obbligatorio registrarsi al seguente link: https://www.oldmcl.it/regfiera/. Ne dà notizia l'Asp di Palermo. Questa modalità, già comunicata per l'attività dedicata al mondo della scuola, vale per tutti coloro i quali si recano al drive in, attivo ogni giorno dalle 8 alle 20. Da oggi non saranno accettati accessi non registrati tramite link.