Salemi, fermato per i controlli anti-Covid: arrestato per spaccio

Quando i carabinieri a Salemi (Trapani) gli hanno chiesto cosa ci facesse in quel territorio, dove in realtà non poteva trovarsi a causa delle restrizioni previste dalla zona rossa per l'emergenza Coronavirus, ha detto di aver confuso la strada per rientrare a casa. Ma la sua risposta non ha convinto i carabinieri. E così un uomo di 34 anni, residente a Villabate ma domiciliato in Balestrate, nel Palermitano è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Passando al setaccio la macchina, sono stati rinvenuti 14 grammi di cocaina, 2 panetti di hashish del peso complessivo di 90 grammi e alcuni grammi di marijuana. Il giudice ha convalidato l'arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.