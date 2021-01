Vittoria, ha 100 grammi di marijuana: arrestato minorenne

Un giovane di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Vittoria, in provincia di Ragusa, perché trovato con circa 100 grammi di marijuana in casa. La perquisizione nella sua abitazione è scattata dopo che il giovane è stato sorpreso per strada nonostante le limitazioni agli spostamenti.

Il sequestro

I militari hanno anche sequestrato un bilancino di precisione e un coltello da cucina con una lama di circa 10 centimetri con tracce di droga. Il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza.