Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri sono stati 1.355 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:27 - Al via richiamo vaccini per operatori dell'Asp di Siracusa

È cominciata con i primi 30 operatori sanitari dei Covid center della provincia di Siracusa vaccinati a Palermo in occasione del V-Day, la somministrazione della seconda dose del vaccino anticovid all'Asp di Siracusa. A 21 giorni tutti i primi vaccinati contro il Coronavirus si stanno sottoponendo al richiamo previsto dai protocolli del vaccino Pfizer necessario a raggiungere l'efficacia dichiarata. L'Asp fa sapere che "non si sono verificate reazioni avverse e tutti i vaccinati sono in ottime condizioni di salute e la somministrazione dei richiami è assicurata grazie all'accantonamento delle dosi secondo le indicazioni dell'Assessorato mentre prosegue, approvvigionamento dei vaccini permettendo, la somministrazione delle prime dosi a completamento dei dipendenti dell'Azienda sanitaria e, a seguire, delle altre categorie secondo le priorità previste". L'Asp di Siracusa ha potuto contare anche sull'arrivo delle prime dosi del vaccino Moderna, con cui i team vaccinali dell'Azienda hanno implementato, e stanno proseguendo a ritmo serrato, la vaccinazione degli operatori e degli ospiti delle Case di Riposo e RSA della provincia di Siracusa (oltre 100 strutture in tutto), che si prevede di concludere entro il 31 gennaio così come indicato dall'Assessorato regionale della Salute. Con l'incremento delle dosi vaccinali si procederà secondo le priorità indicate a vaccinare gli ultra ottantenni e tutti gli operatori sanitari della provincia considerati prioritari e successivamente il resto della popolazione target. L'Azienda sta implementando in modo capillare in tutta la provincia il numero dei punti di vaccinazione con l'assunzione di numerose figure che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi vaccinali.