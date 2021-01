Covid Catania, dopo tampone positivo sale su autobus: denunciata

Denunciata a Catania una donna di 66 anni che dopo essersi sottoposta al tampone per il Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - LA SITUAZIONE IN SICILIA) ed essere risultata positiva ha preso l'autobus per tornare a casa. Secondo quanto ricostruito, alcuni passeggeri, dopo averla sentita parlare al telefono con una parente della sua positività, hanno avvertito l'autista che ha fatto scendere la 66enne e chiamato gli agenti della polizia di Stato. La donna è accusata di diffusione di malattia infettiva.

Identificata in piazza Borsellino

Le volanti sono giunte in Piazza Borsellino e, utilizzando tutte le precauzioni necessarie, hanno identificato la donna. I medici del laboratorio hanno riferito di aver provato a rintracciare invano e più volte la 66enne per metterla a conoscenza della sua positività, in modo da evitare che la stessa uscisse di casa.