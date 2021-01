Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In terapia intensiva si registrano 211 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.456. In isolamento domiciliare 45.860 persone

Sono 1.641 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 21.167 tamponi effettuati. In terapia intensiva si registrano 211 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.456. In isolamento domiciliare 45.860 persone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:17 - In Sicilia 1.641 casi su 21.167 tamponi

Sono 1.641 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 21.167 tamponi effettuati. In terapia intensiva si registrano 211 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.456. In isolamento domiciliare 45.860 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.498.556 tamponi. La distribuzione nelle province vede Catania con 237 casi Palermo 569, Messina 198, Trapani 325, Siracusa 165, Ragusa 27, Caltanissetta 62, Agrigento 53, Enna 5