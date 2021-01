Siracusa, bomba carta in un bar a Ortigia: danni al locale

La deflagrazione ha danneggiato un ingresso laterale a vetri del locale e divelto una porta in alluminio. Lievi danni anche alle abitazioni limitrofe

Esplosione la notte scorsa a Siracusa. Una bomba carta è scoppiata all'ingresso di un bar in corso Matteotti, nel centro storico di Ortigia. La deflagrazione ha danneggiato un ingresso laterale a vetri del locale e divelto una porta in alluminio. L'onda d'urto ha provocato lievi danni anche alle abitazioni limitrofe situate al primo piano. Sul posto polizia e vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il locale. Gli agenti della squadra mobile hanno già sentito il proprietario del bar e stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona. Le indagini sono coordinate dal pm Donata Costa.