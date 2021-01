Caltanissetta, con “Ri-giochiamo” giocattoli usati trovano nuova vita

Oltre 500 chilogrammi di giochi sono stati sanificati, ri-confezionati e consegnati alla Croce Rossa nissena che si occuperà di distribuirli ai bambini di famiglie in difficoltà il giorno della Epifania Condividi:

A Caltanissetta i giocattoli che i bambini non usano più possono trovare nuova vita e fare felice chi è meno fortunato. L’iniziativa si chiama “Ri-giochiamo” e quest’anno ha permesso la raccolta di 508 chilogrammi di giocattoli usati che, dopo essere stati sanificati e ri-confezionati, sono ora pronti per esser consegnati, il giorno della Epifania, ai bambini di famiglie in difficoltà. Oltre mille pacchi sono stati affidati alla Croce Rossa nissena che si occuperà di “ridonarli”.

Il progetto Il gioco riveste da sempre una grande importanza per i bambini, perché rappresenta l’espressione più vera e spontanea dell’infanzia, favorendo lo sviluppo psicologico dei bimbi, oltre a stimolare la curiosità, la manualità, la fantasia e potenziare l’apprendimento. “Ri-giochiamo” vuole dunque essere uno strumento socialmente utile, in quanto consente anche ai bambini le cui famiglie si trovano in difficoltà di giocare, favorendone il benessere psicofisico, e nello stesso tempo evita che i giocattoli, ancora in buone condizioni, vadano a finire tra i rifiuti. Scopo dell’iniziativa è anche quello di regalare ai bambini l’emozione di ricevere un gioco.