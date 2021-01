Siracusa, auto contro camion sulla Pachino-Rosolini: tre morti

Due delle vittime sono decedute sul colpo mentre la terza persona è morta in ospedale. La procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi e aperto una inchiesta per omicidio stradale

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini nel Siracusano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le vittime sono tre braccianti agricoli che si trovavano a bordo di un'auto al termine della loro giornata di lavoro sui campi. La vettura, una Nissan Primera, per cause da accertare si è scontrata contro un camion che procedeva in direzione opposta.