Natale: a Ragusa “Note di natura”, concerto con 200 piante in platea

Un concerto di Natale dedicato al mondo vegetale. Il 25 dicembre, il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla propone un evento particolare, pensato per un pubblico speciale: duecento piante, di specie differenti, sistemate in platea. “Note di natura. Più ossigeno per l’arte” è il titolo scelto per l’evento, che verrà trasmesso in diretta streaming dalle 12 sui canali Facebook e YouTube del teatro, di Confagricoltura e dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, entrambi co-partner dell’appuntamento. L’intento dell’iniziativa è quello di invitare gli spettatori a prendersi cura dell’ambiente e a tornare a mettersi all’ascolto dei ritmi biologici della natura che, assieme ai ritmi della musica, possono fare da stimolo per nuove idee ed esperienze.

Piante donate ai reparti ospedalieri

Sul palco si esibirà il quartetto d’archi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, composto da Kinga Dobryniewska al violino, Sofia Goetz al violino, Daniel Ciobanu alla viola e Marco Mauro Moruzzi al violoncello, che eseguirà l’elegia “Crisantemi” e due movimenti dal “Quartetto in Re” (allegro moderato – scherzo) di Giacomo Puccini.

Al termine del concerto, tutte le piante saranno donate ai reparti ospedalieri dell’Asp di Ragusa per cercare di alleviare, attraverso la bellezza, la sofferenza e la solitudine causate soprattutto dalla pandemia da Covid-19, ma vuole essere anche un gesto in ricordo di coloro che non ce l’hanno fatta.