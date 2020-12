Siracusa, sequestra e picchia il cognato tossicodipendente: arrestato

Un giovane di 24 anni è stato sequestrato e malmenato dal cognato. Per questo la polizia ha posto agli arresti domiciliari un uomo di 33 anni con l'accusa di sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

La vicenda

La polizia avrebbe trovato il 24enne che si aggirava in un fondo agricolo in Traversa Santannera con delle manette ai polsi e il volto tumefatto. Le indagini hanno accertato che il cognato avrebbe incontrato la vittima per strada, l'avrebbe costretta a salire nella propria auto e poi l'avrebbe portata nella sua abitazione dove l'avrebbe ammanettata e picchiata usando anche un bastone, lasciandola poi rinchiusa in uno sgabbuzzino. Il giovane, approfittando dell'assenza del cognato, è riuscito a liberarsi prendendo a calci la porta dello sgabuzzino. Il 33enne si sarebbe detto esasperato dai comportamenti del cognato tossicodipendente che nei giorni precedenti avrebbe rubato un collier del valore di circa seimila euro e avrebbe anche tentato di incendiare il chioschetto di cui l'arrestato è proprietario.