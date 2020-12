Covid, in Sicilia previsti 70mila rientri per le feste natalizie

Sono circa 70mila le persone che in queste ore si apprestano a partire e fare rientro in Sicilia per trascorrere il Natale e Capodanno sull'isola. Questo il flusso di viaggiatori stimato dalle strutture commissariali. Circa 45mila siciliani si sono iscritti sul sito della Regione e torneranno con treni, aerei e navi, a questi vanno aggiunti quelli che rientreranno in auto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

I controlli per chi arriva in Sicilia

Per gli automobilisti e i viaggiatori in arrivo a Palermo con i pullman L'Asp e la protezione civile hanno organizzato, presso l'ex gasometro, un drive-in dove effettuare i tamponi. Sono 450 i test eseguiti nelle ultime 24 ore.

Alcuni disagi si sono registrati ieri all'aeroporto Falcone Borsellino dove alcuni passeggeri hanno lamentato l'attesa di un'ora e mezza per eseguire i tamponi. Secondo l'Asp, che gestisce il servizio all'aeroporto, non c'è nulla di anomalo. "La macchina funziona perfettamente - spiegano dall'azienda sanitaria - e il tempo di attesa medio è di circa 10 minuti. È chiaro che se atterrano più aerei a distanza di pochi minuti dall'altro e la fila che si crea è di circa 500 persone, come successo ieri sera, i tempi si allungano. Ma la stragrande maggioranza dei passeggeri è soddisfatta del servizio. Solo ieri sono stati processati 1.628 tamponi, solo due sono stati trovati positivi".

Anche al porto di Palermo i controlli proseguono spediti e sono attesi centinaia di passeggeri che provengono con i traghetti da Genova, e da Napoli. Anche in questo caso sono previsti i tamponi per tutti e la registrazione una volta sbarcati.