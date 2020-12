Etna, eruzione ed emissione di cenere su Catania: auto "annerite"

Fase parossistica, la notte scorsa, dell'eruzione in corso sull'Etna, imbiancato dalla neve, con l'intensificazione dell'attiva esplosiva dal cratere di Sud-Est. L'eruzione ha provocato l'emissione di cenere sottile che è caduta su Catania 'annerendo' auto, balconi, strade e marciapiedi. Il fenomeno si è già esaurito, così come l'attività al cratere che appare in decremento. Al momento l'attività operativa dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini non è stata messa a rischio.

L'eruzione

Sul fronte dell'attività effusiva, secondo quanto si vede dalle telecamere di sorveglianza dell'Ingv-Oe di Catania, sembra essere inattiva la colata lavica prodotta dalla fessura di Sud, mentre quella che emerge dalla quella di Sud-Ovest meno alimentata. Inoltre, sono stati osservati tre flussi piroclastici che che si sono sviluppati con l'apertura della fessura eruttiva di Sud-Ovest. Quello più avanzato ha superato monte Frumento Supino. Sono stati registrati anche fenomeni di 'fontane laviche', con l'emissione di materiale incandescente, durante i quali si sono avuti i valori massimi dell'ampiezza del tremore vulcanico che, allo stato attuale, mostrano modeste oscillazioni, rimanendo, comunque, su livelli elevati. La posizione delle sorgenti del tremore risulta localizzata nell'area del cratere di Sud-Est. L'attività infrasonica continua ad essere sostenuta, pur mostrando una chiara tendenza al decremento della frequenza di accadimento e dell'ampiezza degli eventi analizzati. Le reti Gps e clinometrica non mostrano deformazione significativa in corso.

Aiutati due ciclisti in difficoltà

Due ciclisti, di 18 e 19 anni, che si sono trovati in gravi difficoltà sull'Etna per le avverse condizioni meteo, sono stati salvati dai militari del soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi al rifugio La Galvarina, in territorio di Adrano, a quota 1.880 metri. I due amici erano partiti da Bronte per compiere un percorso ad anello in mountain-bike, per ciclisti esperti, che passava da Maletto e poi, entrando nel demanio forestale, s'inerpicava fino al rifugio Monte La Nave dove hanno trovato difficoltà per la presenza abbondante di neve. Hanno cercato riparo in un antico ricovero di pastori, ma stavano per entrare in ipotermia. Per questo, su consiglio della Guardia di finanza, contattata telefonicamente, si sono recati al rifugio La Galvarina dove hanno potuto accendere un fuoco. Soccorsi dalle Fiamme gialle con dei fuoristrada sono stati portati nella sede della Guardia di finanza di Nicolosi dove ad attendere i due c'erano i rispettivi genitori.