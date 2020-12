Pozzallo, in kitesurf con mare in tempesta finiscono su scogli: feriti

Nonostante le condizioni meteo proibitive, due surfisti hanno deciso di uscire in mare con il kitesurf per la festa dell'Immacolata. Sbattuti sugli scogli dal vento e dalle onde, sono rimasti feriti. E' successo sul lungomare Raganzino a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il più grave dei due sportivi è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Modica con un polmone perforato, l'altro ha rimediato contusioni e ferite in tutto il corpo.