Covid, ad Alcamo in 13 a festa di compleanno: multe per 5.200 euro

Ad Alcamo, in provincia di Trapani, i carabinieri hanno interrotto una festa di compleanno in una villetta, alla quale partecipavano 13 giovani, incuranti delle norme anti Covid.

Le sanzioni

I partecipanti, tutti ragazzi dai 20 ai 30 anni, privi di mascherina, dopo aver ammesso le loro responsabilità, hanno accettato senza troppe proteste le sanzioni elevate dai militari, per complessivi 5.200 euro. In presenza dei carabinieri, un fattorino ha bussato alla porta con una torta in mano, con tanto di scritta "buon compleanno". Il corriere, dipendente di una pasticceria, non è stato multato, in quanto la consegna a domicilio è consentita dalle norme in vigore.